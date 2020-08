Inter Kanté, è il top per Conte: servono almeno 50 milioni (Di sabato 29 agosto 2020) Inter Kanté, è il top per Conte: servono almeno 50 milioni per convincere il Chelsea. Pronta la rivoluzione a centrocampo L’Inter si prepara a rivoluzionare il centrocampo. L’edizione odierna de La Gazzetta dello Sport dedica ampio spazio al mercato dei nerazzurri, alla caccia di un giocatore in grado di poter far fare il salto di qualità alla squadra di Conte. Il tecnico nerazzurro – si legge sulla rosea – vuole N’Golo Kanté. Prima però serviranno le cessioni per poter arrivare al centrocampista francese. I nerazzurri preparano anche le alternative: Ndombélé può essere un’idea, ma attenzione a Thomas Partey. Leggi su Calcionews24.com Leggi su calcionews24

Gazzetta_it : #Inter, caccia al tesoro per prendere #Kanté, è il top per #Conte: servono 50 milioni - MarcoZH10 : @Haavara3 Andate sotto alla sede a protestare se non lo prendono? ?? In questo mondo non c’è solo Tonali, l’Inter vu… - marco_sossai : RT @Gazzetta_it: #Inter, caccia al tesoro per prendere #Kanté, è il top per #Conte: servono 50 milioni - ElTrattore : RT @Gazzetta_it: #Inter, caccia al tesoro per prendere #Kanté, è il top per #Conte: servono 50 milioni - gianlucapizeta : RT @marifcinter: L’Inter vende per arrivare al vero obiettivo di Antonio Conte: N’Golo Kante, è lui il prescelto in mezzo. Alternative Ndom… -

Ultime Notizie dalla rete : Inter Kanté Inter, Conte sogna Kanté: il Chelsea apre. Alternative? Un pallino di Ausilio da 40 mln. Eriksen… fcinter1908