Il consigliere regionale Francesco Borrelli aggredito a Napoli (è al Pronto soccorso) (Di sabato 29 agosto 2020) Il consigliere regionale della Campania Francesco Emilio Borrelli è stato aggredito oggi all’ingresso dell’ospedale San Giovanni Bosco. Un uomo, accompagnato da due donne, l’ha colpito più volte con calci e pugni. Aggredendo, poi, anche la persona che lo stava accompagnando. Per placare la furia dell’uomo è stato necessario l’intervento del personale di sicurezza dell’ospedale. Borrelli ha poi chiesto l’intervento della polizia, ma nel frattempo l’uomo era fuggito. Il consigliere regionale ha dovuto far ricorso alle cure dei sanitari del Pronto soccorso. Lo staff di Borrelli ha pubblicato una nota su Facebook e il video ... Leggi su nextquotidiano

