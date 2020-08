Highlights e gol Arsenal-Liverpool 1-1 (5-4), Community Shield 2020 (VIDEO) (Di sabato 29 agosto 2020) Gli Highlights e i gol di Arsenal-Liverpool 1-1 (5-4), match valido per il Community Shield 2020. Al Wembley Stadium è Aubameyang ad aprire le marcature dopo 13 minuti con una conclusione splendida e imprendibile per Alisson: l’attaccante dell’Arsenal evita il pressing di Williams e spara verso il palo più lontano con il destro. Nella ripresa trova il pareggio Minamino in seguito ad un flipper in area di rigore. Il giapponese si ritrova il pallone sul piede e trafigge Martinez. La gara termina ai rigore in favore dell’Arsenal per 5-4. GOL DEL’1-1 Leggi su sportface

