Ha senso parlare di Gender Equality quando si parla di congedo parentale? (Di sabato 29 agosto 2020) La nascita di un figlio è uno dei momenti più emozionanti che una coppia possa vivere. Lo Stato Italiano tutela la figura della donna lavoratrice in gravidanza, garantendole un periodo di congedo maternità, che in Italia dura 5 mesi, in genere 2 prima e 3 dopo il parto. Grazie al congedo, la neo-mamma può prendersi cura del neonato che ha strettamente bisogno della madre, ad esempio per l’allattamento. Durante questo periodo, la partoriente percepisce un’indennità economica pari alla totalità del suo salario. Come siamo messi invece per i neo-papà? Con la legge di bilancio 2020, i giorni di congedo paternità obbligatorio, riservato ai lavoratori dipendenti, sono aumentati a 7 (erano 5 nel 2019), più 1 giorno di congedo facoltativo che può ... Leggi su bufale

before2000 : RT @CesareSacchetti: La polizia francese ha fatto irruzione nel bar in tenuta antisommossa. No, nel locale non c'erano dei criminali. C'era… - bronislavio : @Fedeshi_ Forse mi sono spiegato male. Parlare di moduli nel 2020 è inutile perché, a seconda della fase della part… - juanmjm : RT @dottorpax: Tutti sono portati per la matematica, così come tutti imparano la propria lingua madre. Ma come ogni linguaggio, la matemati… - Teomondus : @Federico_Tonin @5Brembo @FabioAlbano2 @Cartabellotta in questo momento storico parlare di nuovo lockdown non ha mo… - saponetta15 : i morti i morti i morti. a tutti questi piace tantissimo parlare continuamente di morti. dà probabilmente un certo… -

Ultime Notizie dalla rete : senso parlare Ha senso parlare di Gender Equality quando si parla di congedo parentale? Bufale.net Salvini attacca De Luca: “Mi insulta per non parlare dei suoi sprechi di denaro pubblico”

Matteo Salvini attacca duramente Vincenzo De Luca, che nella sua conferenza stampa di oggi lo aveva definito "un venditore di cocco". Salvini non ha perso tempo ed ha replicato: "Invece di insultare m ...

Cortina, in fila con il Suv per il tampone: «Siamo spinti dal senso civico»

CORTINA D'AMPEZZO Quante ne ha viste il glorioso Stadio del Ghiaccio, dalle cerimonie di apertura e chiusura delle Olimpiadi Invernali nel 1956, all'incontro fra il fascinoso James Bond e il malvagio ...

Matteo Salvini attacca duramente Vincenzo De Luca, che nella sua conferenza stampa di oggi lo aveva definito "un venditore di cocco". Salvini non ha perso tempo ed ha replicato: "Invece di insultare m ...CORTINA D'AMPEZZO Quante ne ha viste il glorioso Stadio del Ghiaccio, dalle cerimonie di apertura e chiusura delle Olimpiadi Invernali nel 1956, all'incontro fra il fascinoso James Bond e il malvagio ...