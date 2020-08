F1 – Il casco di Lando Norris è bellissimo, ma non lo userà: il leone fiammingo strizza l’occhio all’estrema destra (Di sabato 29 agosto 2020) Lando Norris aveva intenzione di vestire un casco bellissimo in vista del Gp del Belgio, ma ha preferito metterlo da parte. Il motivo? Questioni politiche. La livrea del casco era compostaa da una bandiera fiamminga, un leone nero si sfondo giallo e la foto dei nonni: la dedica era proprio verso di loro, in omaggio alle radici belghe della famiglia Norris. È stato fatto notare al pilota però che il leone è anche simbolo di un partito di estrema destra del Belgio, il che ha fatto desistere Norris dall’utilizzo del casco. “Volevo un design del casco che rendesse omaggio alle mie radici belghe e alla mia famiglia, in particolare ai miei nonni di cui ... Leggi su sportfair

lukealb : Segnalo a @terminologia un falso amico sulla @Gazzetta_it di oggi, dove parlando di Formula 1 nel titolo si utilizz… - lukealb : Tutto è politico «L’inglese Norris, belga da parte di madre, voleva celebrare le sue origini a Spa con i colori de… - UgoBaroni : RT @Gazzetta_it: Norris rinuncia al casco speciale: in Belgio ha connotazioni politiche - GuglielmoRodati : RT @Gazzetta_it: Norris rinuncia al casco speciale: in Belgio ha connotazioni politiche - dylansmischief : Non so se essere più triste per le Ferrari ultime (rip) o per il casco speciale di Lando che non può usare -

Ultime Notizie dalla rete : casco Lando Lando Norris rinuncia al casco speciale: in Belgio ha connotazioni politiche La Gazzetta dello Sport FORMULA 1

Lewis Hamilton ha rimesso le cose a posto. Dopo l'esito del terzo turno libero, il campione del mondo della Mercedes si è ripreso la prima posizione segnando il tempo di 1'43"255 , ma le sorprese non ...

Hamilton, poi Ocon e Norris

Lewis Hamilton ha rimesso le cose a posto. Dopo l'esito del terzo turno libero, il campione del mondo della Mercedes si è ripreso la prima posizione segnando il tempo di 1'43"255 , ma le sorprese non ...

Lewis Hamilton ha rimesso le cose a posto. Dopo l'esito del terzo turno libero, il campione del mondo della Mercedes si è ripreso la prima posizione segnando il tempo di 1'43"255 , ma le sorprese non ...Lewis Hamilton ha rimesso le cose a posto. Dopo l'esito del terzo turno libero, il campione del mondo della Mercedes si è ripreso la prima posizione segnando il tempo di 1'43"255 , ma le sorprese non ...