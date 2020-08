Djokovic trionfa nel primo torneo post lockdown e fa subito la storia (Di sabato 29 agosto 2020) è tornato. Il campione serbo si lascia alle spalle il e le polemiche legate al suo e al focolaio di contagi che aveva scatenato e trionfa al Masters 1000 di Cincinnati, quest'anno yraslocato sul ... Leggi su leggo

Fprime86 : RT @CorSport: #Djokovic trionfa a #NewYork, battuto #Raonic in tre set ???? - DelbonoRoberto : RT @Eurosport_IT: Djokovic trionfa a #Cincinnati e conferma di essere tra i favoriti per lo US Open ormai alle porte ?????? #Djokovic | #USOp… - Raiworlds : RT @Eurosport_IT: Djokovic trionfa a #Cincinnati e conferma di essere tra i favoriti per lo US Open ormai alle porte ?????? #Djokovic | #USOp… - Eurosport_IT : Djokovic trionfa a #Cincinnati e conferma di essere tra i favoriti per lo US Open ormai alle porte ?????? #Djokovic |… - leggoit : #Djokovic trionfa nel primo torneo post lockdown e fa subito la storia #tennis -