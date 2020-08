Cincinnati, Djokovic e Raonic in finale: eliminati Tsitsipas e Bautista (Di sabato 29 agosto 2020) Novak Djokovic e Milos Raonic sono i finalisti del Masters 1000 di Cincinnati, che quest’anno si gioca a New York. eliminati Tsitsipas e Bautista Agut Dopo il rinvio di giovedì causa protesta per il caso Jacob Blake, ieri a New York si sono giocate le semifinali del Masters 100 di Cincinnati. I finalisti, che si affronteranno questa sera alle 19:00 italiane, sono Novak Djokovic e Milos Raonic. Il canadese ed il serbo hanno vinto entrambi le loro semifinali in maniera molto diversa. Raonic è stato in campo poco più di un’ora contro Tsitsipas, eliminandolo in due set. Il serbo invece ha battuto Bautista Agut dopo una gara pazza durata tre ore e tre ... Leggi su zon

SkySport : Masters 1000 Cincinnati, Djokovic soffre con Bautista-Agut ma va in finale: sfiderà Raonic - CatelliRossella : Djokovic in finale a Cincinnati - Ubitennis : Cincinnati, le finali: aprono Osaka-Azarenka alle 17, Djokovic-Raonic a seguire - rete22ottobre : Tennis: Djokovic in finale a Cincinnati - CorriereQ : Djokovic in finale a Cincinnati -