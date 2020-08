Carinola, detenzione per fini di spaccio: arrestato 26enne (Di sabato 29 agosto 2020) Tempo di lettura: 2 minutiNon si ferma l’attività di prevenzione e repressione dei reati, posta in essere dagli uomini del Commissariato di Pubblica Sicurezza di Sessa Aurunca diretti dal V.Q.A. dr. Celestino Frezza, finalizzata a contrastare fenomenologie ricorrenti connesse all’uso di sostanze stupefacenti. Gli uomini della Squadra di Polizia Giudiziaria del Commissariato P.S. di Sessa Aurunca (CE) hanno tratto in arresto, H.O., cittadino italiano del ’94, con pregiudizi di polizia, abitante nel comune di Carinola. L’operazione, scattata nella mattinata odierna 29 agosto, consegue ad un’attività di indagine svolta dagli Agenti operanti che, nei giorni scorsi, avevano acquisito notizie attendibili circa una possibile attività di spaccio posta in essere dall’odierno arrestato ... Leggi su anteprima24

Ultime Notizie dalla rete : Carinola detenzione Carinola, detenzione per fini di spaccio: arrestato 26enne anteprima24.it