Bayern Monaco | l’amarezza di Lewandowski | “Pallone d’Oro? Solo un giocatore poteva vincere questo premio”

Il rimpianto di Robert Lewandowski per la non assegnazione del Pallone d'Oro 2020.L'attaccante polacco del Bayern Monaco ha disputato una stagione davvero da incorniciare con la maglia dei bavaresi con la quale ha conquistato la prima Champions League della sua carriera. L'ex centravanti del Borussia Dortmund che ha centrato anche la vittoria della Bundesliga e quella della Coppa di Germania, conquistando di conseguenza il Triplete, ha parlato così a Sportowe Fakty."A chi avrei dato il Pallone d'Oro? A me stesso. Con il Bayern Monaco abbiamo vinto tutto. Bundesliga, Coppa di Germania, Champions League. Sono stato il capocannoniere. Ovviamente la pressione su un altro giocatore magari era più forte. Ma con i miei numeri a chi altro sarebbe dovuto andare il

