Wta Cincinnati 2020, il montepremi e il prize money (Di venerdì 28 agosto 2020) Il montepremi e il prize money del Wta Premier 5 di Cincinnati 2020, in programma dal 22 al 28 agosto sul cemento. La testa di serie numero uno è la ceca Karolina Pliskova. Il seeding presenta grandi nomi come Naomi Osaka, Serena Williams e Sofia Kenin. Nessuna azzurra al via nel torneo che precede gli Us Open. IL montepremi MASCHILE Il prize money complessivo è di circa 1.900.628 euro con la vincitrice che percepirà 900 punti valevoli per il ranking oltre ad una cifra di circa 240 mila euro. Per il primo turno un solo punto Wta. Di seguito la suddivisione nel dettaglio del montepremi, dal primo turno alla finale. Primo turno: €9.288 (1 punto) Secondo turno: €11.990 (60 punti) Ottavi di ... Leggi su sportface

TennisWorldit : Wta Cincinnati - Osaka gioca e vince. In finale troverà la sorpresa Azarenka - Salvato95551627 : RT @Eurosport_IT: Sarà #Osaka contro #Azarenka l'atto finale del WTA di Cincinnati, sconfitte in semifinale #Mertens e #Konta ?????? #Eurospo… - LeleRoma1976 : RT @Eurosport_IT: Sarà #Osaka contro #Azarenka l'atto finale del WTA di Cincinnati, sconfitte in semifinale #Mertens e #Konta ?????? #Eurospo… - Eurosport_IT : Sarà #Osaka contro #Azarenka l'atto finale del WTA di Cincinnati, sconfitte in semifinale #Mertens e #Konta ??????… - ThierryISITE : Cincinnati : Naomi Osaka se qualifie pour la finale - Tennis - WTA - Cincinnati ?@naomiosaka? -