Uomini e Donne anticipazioni: Giovanna Abate e Sammy Hassan primo scontro diretto (Di venerdì 28 agosto 2020) Dopo tanti rumors sulla messa in onda di Uomini e Donne per il momento il programma ha ripreso le sue registrazioni e a quanto pare i due troni over e classico sono stati assembrati in vista di nuovi assestamenti. Corteggiatori, tronisti ma anche cavalieri e dame si sono incontrati dopo la pausa estiva e hanno raccontato cosa è successo nei loro rapporti. Secondo quanto riportato dal Vicolo delle News i primi a rivedersi in uno scontro diretto a quanto pare molto caldo sono stati Giovanna Abate e Sammy Hassan che come sappiamo si sono lasciati poche settimane dopo la scelta. Dopo un riassunto del loro percorso a Uomini e Donne con tanto di scelta commovente, Sammy e Giovanna ... Leggi su quotidianpost

