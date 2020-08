Un positivo al party radical-chic. Scatta la corsa al tampone fra i vip (Di venerdì 28 agosto 2020) Francesca Galici Alla festa dei "vip" a Cortina c'era anche Alessandro Benetton. E dopo il primo contagio, è Scattata la corsa al tampone Non solo costa Smeralda, anche Cortina d'Ampezzo, una delle mete più apprezzate dai radical-chic, in queste ore deve fare i conti con i contagi da Covid, dopo il Summer party dello scorso 20 agosto. Le discoteche erano già state chiuse in tutta Italia, dove non si può ballare ma è possibile organizzare feste con 500 persone invitate sui prati di Socrepes. L'organizzazione era stata meticolosa da parte dell'agenzia che ha curato l'evento e così personaggi molto in vista dello sport e della tv si sono presentati a Cortina d'Ampezzo con lederhosen e dirndl, tipiche vesti locali, con tanto di monili e ... Leggi su ilgiornale

