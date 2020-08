Udinese, ufficiale: Opoku torna in prestito all'Amiens (Di venerdì 28 agosto 2020) UDINE - L' Udinese ha ceduto, con la formula del prestito, con obbligo di riscatto al raggiungimento di determinate condizioni, il difensore Nicholas Opoku all' Amiens Sporting Club Football. Lo rende ... Leggi su corrieredellosport

sportli26181512 : Udinese, ufficiale: Opoku torna in prestito all'Amiens: Il difensore ghanese si era trasferito in Francia già a gen… - calciomercatoit : ??UFFICIALE: #Opoku dall'#Udinese all'#Amiens ??#CMITmercato - ProfidiAndrea : ?? UFFICIALE - #Opoku dice addio al #fantacalcio: il comunicato dell'Udinese ???? Il difensore ghanese è stato ceduto… - 80Sramet : RT @Fantacalcio: Udinese, ufficiale la cessione di Opoku all'Amiens. In arrivo un nuovo esterno... - Fantacalcio : Udinese, ufficiale la cessione di Opoku all'Amiens. In arrivo un nuovo esterno... -