Uccide figlio | la vittima era uscita di carcere per l’omicidio di una ragazza

Uomo Uccide figlio, quest'ultimo assassinò a sua volta una adolescente svariati anni fa. Ora un nuovo fatto di sangue nella loro famiglia. Un uomo Uccide figlio a Palagonia, località della provincia di Catania. La vittima è un 46enne che aveva appena finito di scontare una lunga pena detentiva perché a sua volta ammazzò una ragazza

