Terremoto a Roma | magnitudo tra 3 e 3 5 | scossa avvertita in zona Castelli

Una scossa di Terremoto ha spaventato Roma nel primo pomeriggio: il sisma è stato avvertito in maniera più forte in zona Castelli Romani Primo pomeriggio di paura a Roma, dove una scossa di Terremoto ha fatto tremare la terra capitolina. La scossa avvenuta intorno alle 14 è stata avvertita in zona Castelli Romani. Secondo quanto riportato prontamente dalla sala sismica di Roma dell'Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia, il sisma ha avuto una potenza compresa tra i 3.0 ed i 3.5 gradi della scala Richter. Tante le segnalazioni anche attraverso i social network. Per ora sembrerebbero non esserci danni

Una scossa di terremoto ha spaventato Roma nel primo pomeriggio: il sisma è stato avvertito in maniera più forte in zona Castelli Romani Primo pomeriggio di paura a Roma, dove una scossa di terremoto

