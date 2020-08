Supercoppa UEFA a Budapest, ma l’Ungheria chiude i confini (Di venerdì 28 agosto 2020) La finale di Supercoppa europea in programma il 24 settembre a Budapest tra Siviglia e Bayern Monaco rischia di essere sospesa. Lo riporta AS, spiegando che il governo ungherese ha annunciato che il 1° settembre, e per almeno un mese, chiuderà le frontiere agli stranieri per contrastare la diffusione del Coronavirus. L’annuncio della chiusura dei … L'articolo Supercoppa UEFA a Budapest, ma l’Ungheria chiude i confini è stato realizzato da Calcio e Finanza - Calcio e finanza: notizie e analisi sul business del calcio. Leggi su calcioefinanza

Rilusi16 : RT @AndreCardi: L'Ungheria chiuderà le frontiere dal primo settembre, per arginare la diffusione del Covid-19. Lo ha reso noto il governo d… - LuigiBevilacq17 : RT @corradone91: La Supercoppa #UEFA si dovrebbe giocare a Budapest tra #Bayern e #Siviglia il 24 settembre, diventando il primo match inte… - SPalermo91 : RT @corradone91: La Supercoppa #UEFA si dovrebbe giocare a Budapest tra #Bayern e #Siviglia il 24 settembre, diventando il primo match inte… - corradone91 : La Supercoppa #UEFA si dovrebbe giocare a Budapest tra #Bayern e #Siviglia il 24 settembre, diventando il primo mat… - RaimondoSecci : @ArRugge @luca_carioli Differenza trofei Juve-inter dalla mia nascita: Campionati 22 - 6+1 tavolino Coppa Italia 8… -

Nuova intrigante avventura professionale alle porte per Enzo Maresca. L'ex centrocampista è ufficialmente il nuovo allenatore dell'Under 23 del Manchester City. Il club inglese ha formalizzato in una ...

Enzo Maresca è il nuovo allenatore del Manchester City under 23

Enzo Maresca ritorna in panchina. Dopo la sua ultima avventura al West Ham come vice di Pellegrini nella stagione 2018-2019, l’ex centrocampista di Fiorentina e Juventus ha raggiunto un accordo con il ...

