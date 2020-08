Slittano NCIS 18, gli spin-off Los Angeles e New Orleans e Bull 5: la nuova programmazione autunnale di CBS (Di venerdì 28 agosto 2020) Nell'anno segnato dalla pandemia da Coronavirus, come ampiamente prevedibile, la programmazione di NCIS 18 così come degli spin-off NCIS: Los Angeles 12 e NCIS: New Orleans 7 subiranno uno slittamento rispetto al palinsesto tradizionale. CBS ha annunciato la partenza della stagione autunnale all'insegna di alcuni titoli originali che sostituiranno momentaneamente tutte quelle serie tv che non è stato possibile girare negli ultimi mesi, visto il gran numero di contagi che ha paralizzato gli Stati Uniti. Tra le serie attese a settembre ma destinate a non andare in onda prima dell'autunno inoltrato c'è NCIS 18, che aveva già subito gli effetti dell'emergenza sanitaria concludendosi col 20° dei 24 episodi ... Leggi su optimagazine

