Sgombero del campo rom del Foro Italico, al via la bonifica. Raggi: ‘Un intervento atteso da decenni dai cittadini’ (Di venerdì 28 agosto 2020) E’ iniziato l’11 agosto scorso lo Sgombero del campo rom di via del Foro Italico. Una situazione da tempo insostenibile per i tanti residenti della zona con innumerevoli roghi che negli anni si sono susseguiti senza tregua. L’ultimo in ordine di tempo quello dell’8 agosto scorso: un episodio che aveva messo in risalto la situazione di degrado in cui 60 persone di origine filippina, compresi parecchi bambini, erano costretti a vivere. L’11 agosto scorso erano state trovate circa 15 persone all’interno del campo, ma anche anche alcuni cani, affidati alle cure ad apposita unità della Pet in Time. “Le operazioni sono mirate a ripristinare un’adeguata condizione di salute pubblica e di legalità. Nell’area insiste infatti ... Leggi su ilcorrieredellacitta

