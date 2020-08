Scuola Sicura, al via i test sierologici sul personale scolastico (Di venerdì 28 agosto 2020) Tempo di lettura: 2 minutiL’Asl di Avellino comunica che, nell’ambito del programma regionale Scuola Sicura, in vista della riapertura delle scuole, verranno sottoposti a test sierologico i Docenti e il personale ATA in servizio negli istituti scolastici pubblici e privati. Il personale impiegato nelle Scuole pubbliche della provincia dovrà rivolgersi al proprio Medico di Medicina Generale per essere sottoposto al test sierologico; in caso di mancata adesione da parte del medico, l’interessato dovrà rivolgersi al Distretto Sanitario di appartenenza. In provincia di Avellino sono 228 su 280 i MMG che hanno aderito; in caso di mancata adesione del proprio medico di base i docenti e il personale scolastico verranno ... Leggi su anteprima24

M5S_Europa : Solidarietà a @AzzolinaLucia, attaccata vergognosamente da #Salvini: chiederne le dimissioni a pochi giorni dall’in… - violafarnese : RT @LeftAvvenimenti: ? Immaginare una nuova #scuola ??In anteprima l'editoriale di @simonamaggiorel che introduce il nuovo numero di Left… - Fabio43217407 : RT @DanielIsabella3: Il distanziamento sociale rimarrà anche nel post #COVID19 . D'altronde sono mesi che i media parlano di 'nuova normali… - mauriziomao89 : #RassegnaStampa di @AleBisato: ?—?‘#Scuola moderna e sicura’, il viceministro nel cantiere.… - irpiniatimes1 : SCUOLA SICURA, TEST SIEROLOGICI AL PERSONALE SCOLASTICO: 228 I MMG CHE HANNO ADERITO -

Ultime Notizie dalla rete : Scuola Sicura Sisma L'Aquila, inaugurata a Preturo scuola sicura e anti Covid Rete8 Tollari (CST UIL Modena e Reggio): “Basta polemiche, riapriamo scuole e officine con la massima sicurezza”

Il Segretario Generale della CST UIL di Modena e Reggio Emilia Luigi Tollari ritiene che sia giunto il tempo di lavorare tutti insieme per garantire la piena regolarità e sicurezza nelle scuole e nei ...

"I Formaggi d'Italia" - Le ricette dei grandi chef: Massimo Spigaroli

Il giovane Spigaroli si iscrive alla Scuola Alberghiera di Salsomaggiore diplomandosi ... Tra i primi testi in cui lo si può trovare citato spicca sicuramente il Decameron di Boccaccio, nel XIII ...

Il Segretario Generale della CST UIL di Modena e Reggio Emilia Luigi Tollari ritiene che sia giunto il tempo di lavorare tutti insieme per garantire la piena regolarità e sicurezza nelle scuole e nei ...Il giovane Spigaroli si iscrive alla Scuola Alberghiera di Salsomaggiore diplomandosi ... Tra i primi testi in cui lo si può trovare citato spicca sicuramente il Decameron di Boccaccio, nel XIII ...