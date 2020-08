Scuola, il comune di Napoli distribuisce mascherine ai docenti (Di venerdì 28 agosto 2020) Tempo di lettura: < 1 minutoNapoli – E’ cominciata, nella giornata di ieri, la distribuzione dei Dispositivi di Protezione Individuale, da parte del comune di Napoli, per il personale docente e non docente che prenderà servizio negli asili nido e le scuole dell’infanzia del capoluogo campano. La prima fornitura è stata consegnata ad ogni singola Municipalità del comune metropolitano. A loro andrà il compito della distribuzione delle mascherine alle singole scuole entro il prossimo 31 agosto. Al fine di garantire “dal primo giorno di attività la provvista di Dispositivi necessaria” come si legge nel comunicato diramato da Palazzo San Giacomo. Sono oltre 21 mila le mascherine chirurgiche distribuite alle 10 ... Leggi su anteprima24

Ultime Notizie dalla rete : Scuola comune Il patto scuola-Comune. Ecco il paese modello dove si apre in anticipo ilGiornale.it Catanzaro. Consiglieri in tour nelle scuole della città in vista dell’apertura e del referendum

La commissione consiliare all’Ambiente del Comune Catanzaro, presieduta da Eugenio Riccio, ha eseguito in questi giorni una serie di sopralluoghi in alcune scuole della città. “È stato un vero e propr ...

Sala: «Per le scuole avviato corposo piano d’azione, siamo pronti»

Sulla scuola «siamo partiti da mesi per prepararci e siamo pronti ad affrontare ciò che accadrà». Lo ha detto il sindaco di Milano, Giuseppe Sala, in una conferenza stampa per il dopo giunta illustran ...

