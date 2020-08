Sam & Max: This Time It's Virtual in un video che svela il gameplay del ritorno dell'iconico duo (Di venerdì 28 agosto 2020) Non è il ritorno di Sam & Max che molti speravano e questo era chiaro sin dal primo trailer ma c'era comunque parecchia curiosità nei confronti di Sam & Max: This Time It's Virtual. Ora grazie al Future Games Show possiamo finalmente dare una piccola occhiata alla nuova avventura del duo, un'avventura che ci farà vestire i panni di una recluta che potrebbe lavorare con i due strambi detective. L'importante è sopravvivere alla giornata di prova.È ovviamente solo un assaggio e la nostra speranza è che la versione finale sia decisamente migliore.Leggi altro... Leggi su eurogamer

