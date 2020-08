Roma, trovato cadavere in una fontana di Villa Pamphili (Di venerdì 28 agosto 2020) Choc a Villa Pamphili, a Roma, dove questa mattina è stato trovato un cadavere dentro la fontana del Giglio. Il corpo, probabilmente di un uomo di mezza età, è stato ritrovato da un passante, intorno alle 11.30, che ha subito allertato i carabinieri. La zona è stata isolata dagli investigatori. Non sono ancora note le cause della morte e le indagini sono ancora in corso. Secondo una prima ricostruzione del medico legale, il corpo non presenta segni di violenza. La fontana è la stessa dove, lo scorso 20 agosto, un uomo era stato sorpreso mentre nuotava nell’acqua. Mario Bonito L'articolo proviene da Italia Sera. Leggi su italiasera

