Riforma pensioni 2020, ultime oggi Proietti (Uil): uscita dai 62 anni o con quota 41 (Di venerdì 28 agosto 2020) Si fa un gran parlare di Riforma pensioni specie alla luce dei nuovi tavoli di Governo già calendarizzati tra Governo e sindacati, ricordiamo che le date concordate sono davvero vicine e gli argomenti di discussione molti. Il primo tavolo di confronto col Ministro Catalfo sarà l’8 settembre prossimo, mentre il successivo il 16 settembre, in tali sedi Cgil, Cisl e Uil esporranno nuovamente i punti cardini da cui partire al fine di arrivare ad un equa e sostenibile Riforma delle pensioni. La quota 100 valevole fino al 31/12/2021 non ha permesso a molti, precoci e donne in primis, di uscire anticipatamente dal mondo del lavoro, inoltre adirati restano quanti, trattandosi di misura a scadenza, dal 1 gennaio 2022 dovranno subire uno scalone di ben 5 anni per poter ... Leggi su pensionipertutti

