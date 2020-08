Predicano bene e razzolano male: Vasco e Scanzi, abbracci e selfie senza mascherina (Di venerdì 28 agosto 2020) Roma, 28 ago – L’estate, un pranzo al mare con gli amici, quella voglia di “normalità” dopo tanti mesi di confinamento causa emergenza sanitaria. A chi non sarà successo in queste settimane? Una pacca sulla spalla, un abbraccio, una foto insieme. Quello strappetto alla regola, un contatto di troppo magari senza mascherina né amuchina pur non essendo ufficialmente congiunti. Certo, sarebbe meglio in ogni caso mantenere un po’ di discrezione, c’è gente in giro che è pronta a puntare subito il dito contro “i cazzari del virus”, a realizzare video su video in cui si esalta l’utilizzo della mascherina anche all’aperto e in solitaria, persone pronte a dare dei “negazionisti” e degli irresponsabili a tutti quelli che non ... Leggi su ilprimatonazionale

Apollo_MX5 : @Alessan05695937 Predicano bene e razzolano male - MauroGila94 : Predicano bene... - grandesso63 : @TramontiE Io non lo manderei. Gli insegnanti predicano bene e razzolano male. Un po' come i preti. Insegnano di av… - Caffe_Graziella : RT @Umberto53176741: @carlakak Predicano bene e razzalano male e prendono per i fondelli gli italiani stupidi e ignoranti che li votano. - Umberto53176741 : @carlakak Predicano bene e razzalano male e prendono per i fondelli gli italiani stupidi e ignoranti che li votano. -

