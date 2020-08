Nuova distribuzione di mascherine nei comuni del torinese (Di venerdì 28 agosto 2020) Nuove mascherine anti Covid, 270mila in tutto, saranno distribuite ai comuni della Città Metropolitana di Torino per destinarle ai cittadini. In una sola settimana la Città Metropolitana ha raccolto oltre 200 richieste da parte dei sindaci per le mascherine gratuite che la Regione Piemonte ha messo a disposizione. “Ringrazio ancora una volta la Regione – commenta il vicesindaco metropolitano Marco Marocco -. Abbiamo fatto un bel lavoro di squadra, prova di collaborazione istituzionale a vantaggio del nostro territorio, anche di quei comuni piccoli e piccolissimi che da soli non sarebbero riusciti a mantenere in calendario le loro feste tradizionali di fine estate e dell’autunno. La sicurezza viene prima di tutto”. L'articolo proviene da Nuova ... Leggi su nuovasocieta

