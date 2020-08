NoiPa: accesso con SPID e CIE dal 28 febbraio 2021, le novità (Di venerdì 28 agosto 2020) NoiPa: accesso con SPID e CIE dal 28 febbraio 2021, le novità Il Decreto Semplificazioni è stato pubblicato lo scorso 16 luglio in Gazzetta Ufficiale e ha come scopo principale quello di agevolare la diffusione dei servizi pubblici in rete, semplificandone l’accesso da parte di cittadini e imprese. Le novità investiranno anche il portale NoiPa, sul quale sarà possibile accedere solo ed esclusivamente tramite identità digitale SPID o Carta d’Identità Elettronica a partire dal 28 febbraio 2021. NoiPa: accesso con SPID, CIE e app IO Come si legge in un comunicato ufficiale dell’amministrazione, infatti, ... Leggi su termometropolitico

Comunicazione NoiPa del 27 agosto – Il Decreto, pubblicato il 16 luglio scorso in Gazzetta Ufficiale, vuole favorire la diffusione di servizi pubblici in rete e semplificarne l’accesso da parte di cit ...

Anche se ne richiedi più volte l’invio soltanto l’ultimo codice Pin ricevuto è quello valido. Il Pin di NoiPa è la chiave di accesso a molti dei servizi del portale NoiPa, perciò va conservato con ...

Comunicazione NoiPa del 27 agosto – Il Decreto, pubblicato il 16 luglio scorso in Gazzetta Ufficiale, vuole favorire la diffusione di servizi pubblici in rete e semplificarne l'accesso da parte di cit ...