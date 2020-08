Milano. In arrivo anche i monopattini elettrici in condivisione di Lime technology (Di venerdì 28 agosto 2020) Il Comune di Milano ha portato il numero dei monopattini in sharing a 6mila, autorizzando anche l’ultima società possibile, Lime technology. L’autorizzazione è arrivata a valle della rinuncia della società Ride Hive Operations, per la quale è stata dichiarata la decadenza a fine luglio, che ha reso dunque possibile la posa di 750 nuovi monopattini elettrici, e del ritiro del ricorso che Lime aveva presentato per essere rimasta esclusa da uno degli avvisi pubblici aperti dall’Amministrazione. Negli scorsi giorni è inoltre arrivata comunicazione di rinuncia da parte di Govolt, che aveva ottenuto l’autorizzazione per 500 mezzi in condivisione: con la presa d’atto di questa ... Leggi su laprimapagina

ComuneMI : In arrivo a #Milano anche i #monopattini in #sharing della Lime Technology. Saranno così 8 le tipologie di mezzi di… - wwwwwwewwwww : RT @Renathamolina23: E così arrivò a Milano(trasgressiva) piena di voglia. Chi vuole andare sul aereo con me????? Una sega tra le nuvole ????… - CasaMilan_it : ADESSO CI SIAMO DAVVERO! Accordo totale tra il #Milan e #Ibrahimovic per un altro anno insieme a 7 milioni di eur… - hugharreh : Ogni volta arrivo a Milano dopo un periodo lungo che non ci sto penso che mi manca però poi non ce la farei a starci a vivere - PierinoSuperTru : @SpudFNVPN La Cuenta è nata decenni fa, quando El Diez arrivò a Napoli, di lì si spostò a Milano con gli Olandesi e… -