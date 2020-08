Mercato Juve: Dzeko, Milik, Suarez ma i tifosi hanno un rimpianto (Di venerdì 28 agosto 2020) Mercato Juve, un solo rimpianto: Haaland Il suo nome viene spesso fuori legato alle trattative del recente passato dei bianconeri e chissà, come ha scritto l'esperto di Mercato della Gazzetta, Carlo ... Leggi su sport.virgilio

romeoagresti : Alla #Juve nelle ultime ore è stato proposto #Suarez. È un’opzione che va monitorata, in quanto nitida opportunità… - CorSport : ?? Clamoroso dalla #Spagna: 'C'è anche la #Juve su #Messi'! ?? - forumJuventus : GdS: 'Mercato Juve. Ramsey tra Crystal Palace e West Ham. Per Bernardeschi spunta il Wolverhampton. Per Khedira e H… - il_Rube : @_enz29 Ma con questi siamo sicuri di vincere? No perché ci sarebbe sempre la juve di mezzo e, almeno a giudicare d… - ef_giangreco : @GBorzillo @FCBayern @LFC Giocatore di valore, se ha mercato, può consentire l'arrivo di 4 rinforzi mirati per part… -