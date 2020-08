Lazio, Milinkovic-Savic: “Ci stiamo allenando bene, vogliamo ripartire al meglio” (Di venerdì 28 agosto 2020) “Siamo tornati a lavorare e ci stiamo allenando bene. Resteremo ad Auronzo per un’altra settimana e vogliamo crescere sulle cose che sono andate peggio nel corso dell’ultima stagione. Abbiamo raggiunto l’obiettivo della Champions, ora vogliamo ripartire nel migliore dei modi, con tante vittorie e con i nostri tifosi che ci hanno seguito anche qui in ritiro: loro ci danno sempre una mano, spero riaprano gli stadi“. Così Sergej Milinkovic-Savic racconta la preparazione in vista della prossima stagione ai microfoni dei canali ufficiali della Lazio. “Nell’ultima stagione ho giocato qualche metro più indietro” ha spiegato il centrocampista biancoceleste, “ovviamente a ... Leggi su sportface

