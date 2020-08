Lazio, contagi in risalita: 166 in 24 ore, 87 a Roma, Task force anti-virus per le scuole (Di venerdì 28 agosto 2020) In risalita i nel Lazio. Nelle ultime 24 ore si registrano 166 nuovi casi , 152 il giorno precedente, e un decesso. Dei nuovi positivi 87 sono a Roma, il giorno precedente 102 , e si conferma una ... Leggi su leggo

Corriere : Contagi record: nel Lazio 184 nuovi casi (il 30% viene dalla Sardegna) - fattoquotidiano : EMERGENZA COVID Impennata delle ultime 24 ore in Italia: mai così tanti casi dal 16 maggio - Agenzia_Ansa : Coronavirus, calano i contagi: sono 953. I morti sono 4. In testa alla classifica dei nuovi contagi il Lazio, poi V… - SalvoBulgarella : Oggi Aumentano i nuovi casi +1.462,La Regione che registra il maggior incremento dei casi è la Lombardia con 316 c… - cbatcaselli : “VOGLIAMO CAPIRE PERCHÉ OGNI GIORNO TORNANO DALL'ISOLA 60-70 CONTAGIATI” ALESSIO D'AMATO, L'ASSESSORE ALLA SALUTE D… -