Inquinamento atmosferico: nei bambini riduce la capacità polmonare (Di venerdì 28 agosto 2020) Da recenti studi si è scoperto che i neonati esposti a livelli anche bassi di Inquinamento atmosferico subiscono una ridotta funzione polmonare, da bambini e adolescenti. L’esposizione all’Inquinamento atmosferico nel primo anno di vita riduce infatti lo sviluppo della funzione polmonare dai sei ai quindici anni, anche a livelli di Inquinamento inferiori agli standard dell’UE. … Leggi su periodicodaily

(Rinnovabili.it) – António Guterres, segretario generale delle Nazioni Unite, ha esortato l’India ad abbandonare rapidamente e permanentemente l’energia a carbone, nonostante il suo bisogno di fonti a ...L'indice di qualità dell'aria si basa sulla misurazione del particolato (PM 2.5 e PM 10 ), ozono (O 3 ), biossido di azoto (NO 2 ), biossido di zolfo (SO 2 ) e emissioni di monossido di carbonio (CO) ...