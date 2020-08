Hellas Verona, ufficiale: arriva Rüegg dallo Zurigo (Di venerdì 28 agosto 2020) Hellas Verona FC comunica di aver acquisito a titolo definitivo da FC Zurigo il diritto alle prestazioni sportive del calciatore Kevin Rüegg, che ha sottoscritto un contratto quinquennale, più precisamente sino al 30 giugno 2025. Il 22enne elvetico non raggiungerà la squadra gialloblù nel ritiro di Santa Cristina in Val Gardena, perché impegnato con l'Under 21 svizzera.Nato a Uster, in Svizzera, il 5 agosto 1998, ma in possesso anche della cittadinanza camerunense (da parte di madre), Kevin Rüegg è un esterno destro di ruolo che nel corso della sua ancora giovane carriera è però stato impiegato anche come mediano. E’ cresciuto calcisticamente nello Zurigo, esordendo in Prima Squadra nel 2017, dopo aver ben figurato nelle ... Leggi su itasportpress

