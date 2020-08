Guida TV: programmi di stasera, venerdì 28 agosto 2020 (Di venerdì 28 agosto 2020) Guida ai programmi tv della prima serata di oggi, venerdì 28.8.2020, dei principali canali della tv generalista e del digitale terrestre. RAI1 Tutti in piedi Film RAI2 Mai fidarsi del mio vicino Film RAI3 Miami Beach Film RETE4 Il collezionista Film CANALE5 Rosamunde Pilcher: incontro con il passato Film TV ITALIA1 Io sono leggenda Film LA7 Mystery in Paris Serie TV REALTIME Cake Star – Pasticcerie in sfida Talent Show CIELO Castelli di carta Film TV8 X Factor – Il Sogno Talent Show NOVE Fratelli di Crozza Classic Satira Leggi su ascoltitv

gogomezpink : guida veloce per conoscere le twice? so che hanno fatto diversi programmi e serie su youtube (penso), mi sapresti…… - Tele_Guida : La Sintesi dei Programmi TV della Serata - Tele_Guida : La Sintesi dei Programmi TV della Serata - OA_Sport : Tour de France 2020: guida tv, programmi, orari, dirette e trasmissioni su Eurosport e RAI - Anguill_S_Italy : SCUOLA Le regole per la mascherina Le linee guida per la sicurezza a scuola nel documento coordinato dal ministero… -