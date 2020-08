Esce a nuoto con la madre nel lago di Como ma non ritorna a riva: dispersa ragazzina di 12 anni (Di venerdì 28 agosto 2020) Esce a nuoto con la madre nel lago di Como ma non ritorna a riva. Sono ore di disperata ricerca sul lago di Como per la scomparsa di una ragazzina di 12 anni che era entrata in acqua per fare una nuotata insieme alla madre. La donna, non senza diversi problemi, è successivamente riuscita a tornare a riva mentre della figlia non vi era traccia. Sul posto i sommozzatori dei vigili del fuoco. Emergenza in corso sul lago di Como dove da almeno un paio d’ore sono in corso le ricerche di una ragazzina di 12 anni data per dispersa. Secondo quanto ricostruito, la giovanissima era ... Leggi su limemagazine.eu

Emergenza in corso sul lago di Como dove da almeno un paio d'ore sono in corso le ricerche di una ragazzina di 12 anni data per dispersa. Secondo quanto ricostruito, la giovanissima era insieme alla m ...

