El Periodico: Messi tende la mano al Barça e chiede un incontro con la dirigenza (Di venerdì 28 agosto 2020) Leo Messi vuole lasciare bene il Barça. Questa è l’intenzione della star argentina. Come riporta El Periòdico, Messi vuole finire bene i suoi 20 anni all’ombra del Camp Nou, raggiungendo anche il consiglio di amministrazione di Bartomeu per evitare qualsiasi battaglia, che secondo quelle stesse fonti danneggerebbe l’istituzione. Messi non vuole che il conflitto si accentui o si trasformi in una battaglia contro Bartomeu. L‘argentino ha chiesto ai suoi rappresentanti di mantenere un dialogo con il club per trovare la migliore soluzione possibile. L’ancora capitano del Barça, infatti, ha chiesto ai suoi agenti di attivare un incontro con i responsabili del Barcellona per trovare una via d’uscita, la meno “sanguinosa” possibile. ... Leggi su alfredopedulla

