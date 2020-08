Ebru Timtik, morta l'avvocata per i diritti civili dopo 238 giorni di sciopero della fame in carcere (Di venerdì 28 agosto 2020) È morta , all'età di 42 anni , l'avvocata turca Ebru Timtik . La donna, attiva nella difesa dei diritti civili e incarcerata per reati di terrorismo, da 238 giorni aveva portato avanti uno sciopero ... Leggi su leggo

