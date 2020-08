Covid, Pregliasco: "La capacità dei laboratori di fare test è finita" (Di venerdì 28 agosto 2020) Milano, 28 ago. (Adnkronos Salute) - "La capacità dei laboratori" alle prese con i test per Covid-19 "è sotto stress imponente. Credo che l'elemento determinante è riuscire a monitorare ogni focolaio. Però dobbiamo far sì che questi focolai non siano eccessivi, perché la capacità laboratoristica è finita". A sottolinearlo è stato il virologo Fabrizio Pregliasco, intervenendo ad 'Agorà' su Rai3. "Ad oggi - spiega - rispetto ad altre nazioni c'è stata una grandissima capacità dell'Italia e dei dipartimenti di prevenzione" del Paese "di ridurre e spegnere i focolai, ma da ... Leggi su iltempo

