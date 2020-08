Covid, due casi di rientro a Bacoli (Di venerdì 28 agosto 2020) Tempo di lettura: 2 minutiBacoli (Na) – Si registrano due casi positivi al Covid a Bacoli, nel Napoletano, entrambi provenivano da vacanze dall’estero. Fortunatamente dalla data del loro rientro, fino all’esito dei tamponi, non hanno avuto contatti con altre persone. Ad annunciarlo, nella giornata di oggi, è il primo cittadino, Josi Gerardo Della Ragione. “Li ho sentiti – spiega il sindaco – . Non hanno sintomi, sono a casa. Resteranno in isolamento domiciliare per le prossime due settimane, fino al doppio tampone negativo. Ricordo a tutti che è obbligatorio, per chi rientra a Bacoli dall’estero o dalla Sardegna, fare il tampone e restare in isolamento fino al risultato dello stesso. Chi viola questo obbligo, mette in pericolo la ... Leggi su anteprima24

LucaBizzarri : Due anni prima c’era Woodstock. Sono nato negli anni di piombo. Appena ho capito qualcosa di sesso è arrivato l’AID… - ilfoglio_it : Positivo al Covid un ragazzo romano che dalla Sardegna ha concluso le vacanze a Cortina. 'Occhio, i vacanzieri che… - chetempochefa : “Il Covid ha portato via due persone molto vicine a me. La mia maestra di recitazione e un mio amico produttore mus… -

Ultime Notizie dalla rete : Covid due Escalation Covid: 15 casi, due subito in ospedale. Nove di ritorno dal mare LA NAZIONE Covid e Sardegna, il fratello del ristoratore dei vip: «Johnny voleva fuggire da Porto Cervo, adesso è in terapia intensiva»

Giuliano Micalusi è il fratello e socio di Johnny, 56 anni, il ristoratore dei vip, titolare dell'Assunta Madre che quest'anno ha portato il brand anche al Sottovento di Porto Cervo. Aspettava il frat ...

Lg ha presentato una mascherina tech a batteria che filtra aria pulita

Lg Puricare è una mascherina tech dotata di potente doppio filtro e sistema di ventilazione alimentato a batteria che può fare da barriera garantendo aria pulita da due a otto ore a seconda del livell ...

Giuliano Micalusi è il fratello e socio di Johnny, 56 anni, il ristoratore dei vip, titolare dell'Assunta Madre che quest'anno ha portato il brand anche al Sottovento di Porto Cervo. Aspettava il frat ...Lg Puricare è una mascherina tech dotata di potente doppio filtro e sistema di ventilazione alimentato a batteria che può fare da barriera garantendo aria pulita da due a otto ore a seconda del livell ...