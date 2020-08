“Cosa sei”. Belen Rodriguez atomica in intimo, la spallina cade ancora (Di venerdì 28 agosto 2020) Se quest’anno è stato difficile per tutti, per Belen Rodriguez si è messo di mezzo anche il dramma amoroso. Le sofferenze di cuore fanno male a prescindere, figuriamoci se stiamo parlando di una coppia divorziata e con un figlio. La showgirl e Stefano De Martino, dopo anni di separazione, avevano deciso di ritentare anche per il bene del piccolo Santiago. Inizialmente i presupposti sembravano quelli di una favola, ma anche le belle storie posso concludersi malamente. Al mal di cuore, se parliamo di personaggi simili, bisogna aggiungere la pesante tassa del gossip. Pronto a scovare ipotetiche nuove fiamme e scandali annessi, senza curarsi di ciò che queste indiscrezioni potrebbero provocare nella vita delle celebrità. Belen Rodriguez ha (quasi) sempre accettato il fatto di essere ... Leggi su tuttivip

