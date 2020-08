Coronavirus: a messa da Requiem in Duomo per vittime atteso Mattarella (2) (Di venerdì 28 agosto 2020) (Adnkronos) - L'iniziativa rappresenta "un momento di raccoglimento spirituale che unisce Milano a due delle città più colpite della Lombardia", Bergamo e Brescia, "nella condivisione delle sofferenze di questi mesi". Con la messa da Requiem Riccardo Chailly "avvia settimane di intensissimo lavoro con i complessi scaligeri, dalla riapertura del Teatro con Coro e Orchestra e la Nona Sinfonia di Beethoven dal 12 settembre al “Concerto per l'Italia” in Piazza del Duomo con la Filarmonica il 13 fino alle rappresentazioni di Aida a partire dal 6 ottobre". La prima serata nel Duomo di Milano nasce dalla collaborazione tra il Teatro alla Scala, la Veneranda Fabbrica del Duomo e il Comune di Milano e vede i complessi scaligeri riunirsi per la prima volta a pieni ranghi dal 22 febbraio. ... Leggi su liberoquotidiano

TV7Benevento : Coronavirus: a messa da Requiem in Duomo per vittime atteso Mattarella (2)... - TV7Benevento : **Coronavirus: a messa da Requiem in Duomo per vittime, atteso Mattarella**... - NadiaMAI4 : RT @Miti_Vigliero: 'In Italia attivi 1.374 focolai di coronavirus di cui 490 nuovi: 'Capacità di risposta messa a dura prova' Il report se… - qn_giorno : #Coronavirus, il vescovo di #Pavia: 'E' aumentata la disaffezione alla Messa' - loanartemisia : RT @Miti_Vigliero: 'In Italia attivi 1.374 focolai di coronavirus di cui 490 nuovi: 'Capacità di risposta messa a dura prova' Il report se… -

Ultime Notizie dalla rete : Coronavirus messa Coronavirus, il vescovo di Pavia: "E' aumentata la disaffezione alla Messa" IL GIORNO Covid, ponte navale e aereo con la Sardegna per il rientro dei positivi

La Protezione civile sta predisponendo un piano di rientro a casa, utilizzando navi o aerei dedicati, per le decine di turisti e lavoratori che sono risultati positivi al covid-19 dopo avere eseguito ...

Covid, Eliana Michelazzo trasportata d'urgenza in ospedale: «Affanno e sangue in gola, mi sono spaventata»

Eliana Michelazzo è stata trasportata d'urgenza al Gemelli. A quanto apprende l'Adnkronos, le condizioni delll'ex manager di Pamela Prati si sono aggravate. La Michelazzo proprio ieri aveva rivelato d ...

La Protezione civile sta predisponendo un piano di rientro a casa, utilizzando navi o aerei dedicati, per le decine di turisti e lavoratori che sono risultati positivi al covid-19 dopo avere eseguito ...Eliana Michelazzo è stata trasportata d'urgenza al Gemelli. A quanto apprende l'Adnkronos, le condizioni delll'ex manager di Pamela Prati si sono aggravate. La Michelazzo proprio ieri aveva rivelato d ...