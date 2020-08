Calciomercato Napoli: Sebastiano Luperto confermato, ma Kalidou Koulibaly e Nikola Maksimovic restano in dubbio (Di venerdì 28 agosto 2020) Il Calciomercato del Napoli entra nel vivo. Tanti i movimenti in difesa, con due calciatori con la valigia pronta. L’edizione odierna de La Gazzetta dello Sport parla delle possibile strategie del club azzurro sul mercato, con una novità che riguarda anche Sebastiano Luperto. “Al momento, Rino Gattuso ha a disposizione cinque difensori centrali, di cui soltanto due hanno la certezza di restare, ovvero, Manolas e Raahmani. Probabilmente, verrà confermato anche Luperto, mentre per Koulibaly e Maksimovic si aspetta l’andamento del borsino quotidiano in attesa che qualche club si faccia avanti. Loro due hanno pronta la valigia e, mentalmente, sono già lontani. Potrebbe essere un ... Leggi su calciomercato.napoli

mirkocalemme : Ieri contatto #Roma - entourage #Milik: bozza d'intesa. Al polacco andrebbe la 9 liberata da #Dzeko, per il quale l… - DiMarzio : #Napoli, ma anche #Arsenal e #ManchesterUnited su #Gabriel. E lui ora ha fretta di sapere dove sarà il suo futuro - DiMarzio : #Napoli, non solo Reguilon. Sondaggio per Tagliafico dell'Ajax - BombeDiVlad : ?? INDISCREZIONE #LBDV ?? #Hysaj ed il #Napoli potrebbero dirsi addio ?? Nuovo club sul terzino albanese ?? Tutti i d… - Cucciolina96251 : RT @calciomercatoit: ?? Calciomercato #Napoli, in uscita #Koulibaly e #Maksimovic. I partenopei pensano a #Matvienko e #Sokratis per la dife… -

Ultime Notizie dalla rete : Calciomercato Napoli Calciomercato Napoli, idea totalmente nuova: “Ecco chi potrebbe arrivare” Mondo Udinese Calciomercato Juventus, un brasiliano per Pirlo: contatto con il Napoli

La Juventus nella prossima stagione vuole conquistare il decimo scudetto consecutivo e sognare la Champions League. Fabio Paratici, sta lavorando intensamente per consegnare ad Andrea Pirlo una rosa c ...

Calciomercato Juventus, torna di moda Allan: offerta al Napoli

La Juventus è sempre a caccia di centrocampisti e il nome nuovo sarebbe in realtà un ritorno di fiamma. Secondo quanto riportato da La Stampa, infatti, i bianconeri avrebbero rimesso gli occhi su Alla ...

La Juventus nella prossima stagione vuole conquistare il decimo scudetto consecutivo e sognare la Champions League. Fabio Paratici, sta lavorando intensamente per consegnare ad Andrea Pirlo una rosa c ...La Juventus è sempre a caccia di centrocampisti e il nome nuovo sarebbe in realtà un ritorno di fiamma. Secondo quanto riportato da La Stampa, infatti, i bianconeri avrebbero rimesso gli occhi su Alla ...