Briatore sarà dimesso dal San Raffaele: restano i danni fatti alla Sardegna (Di venerdì 28 agosto 2020) Lui, per sua fortuna, se l'è cavata. Ma i danni fatti alla Sardegna restano, visto il non rispetto delle regole al Billinaire che ha provocato un focolaio con i dipendenti contagiati e il danno di ... Leggi su globalist

MediasetTgcom24 : Coronavirus, San Raffaele: domani sarà dimesso Flavio Briatore - Agenzia_Ansa : Domani mattina Flavio #Briatore lascerà l'ospedale San Raffaele dove è ricoverato, positivo al Covid, da alcuni gio… - MediasetTgcom24 : Flavio Briatore sarà dimesso sabato dall'ospedale San Raffaele #flaviobriatore - PomponiGiovanna : RT @Tg3web: Coronavirus. Diversi i turisti positivi individuati in Sardegna. Si pensa a come farli tornare a casa, potrebbero essere imbarc… - Tg3web : Coronavirus. Diversi i turisti positivi individuati in Sardegna. Si pensa a come farli tornare a casa, potrebbero e… -

Ultime Notizie dalla rete : Briatore sarà Quando arriverà il Rilancio? Decreti legge tra norme “fantasma” e approvazioni “salvo intese” Il Sole 24 ORE