Barcellona, Koeman fa la spesa al Liverpool: vuole Wijnaldum (Di venerdì 28 agosto 2020) Non solo i rumors su Sadio Mané, il Barcellona e precisamente Ronald Koeman avrebbe messo nel mirino un altro calciatore del Liverpool: Georginio Wijnaldum.Koeman fa la spesa al Liverpoolcaption id="attachment 822883" align="alignnone" width="578" Georginio Wijnaldum (getty images)/captionSecondo quanto riportato da Mundo Deportivo il tecnico del Barcellona Ronald Koeman avrebbe chiesto come rinforzo Georginio Wijnaldum. Il calciatore del Liverpool dovrebbe rinforzare il centrocampo. Al momento il suo contratto con i Reds è in scadenza nel 2021 e non sembra che l'olandese possa continuare alla corte di Klopp specie se dovesse arrivare in Inghilterra Thiago Alcantara che, a ... Leggi su itasportpress

tancredipalmeri : BOMBA! Secondo la radio catalana RAC1, Messi ha comunicato a Koeman che si vede “più fuori dal Barcellona che dentro” - FBiasin : Secondo Radio Catalunya #Messi avrebbe comunicato a #Koeman che si vede più fuori che dentro al progetto… - MarcoBarzaghi : #Messi ha interrotto le vacanze per rientrare a #Barcellona e parlare con Koeman - JuventusFcNews2 : ??Idea suarez per l'attacco bianconero. Secondo @skysport dopo edin dzeko la juve sarebbe interessata a suarez , or… - Bertolca10 : Si svuota il Barcellona che con la nuova gestione Koeman lavora in entrata e uscita. Proposto uno scambio tra… -