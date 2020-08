Alcuni dettagli per capire meglio Tenet di Christopher Nolan (Di venerdì 28 agosto 2020) https://www.youtube.com/watch?v=a9YE2jl 07w ATTENZIONE: tanti spoiler sulla trama di Tenet Uscito in questi giorni nelle sale, Tenet, l’ultima opera di un regista visionario e complesso come Christopher Nolan, sta riscontrando un ovvio successo ma sta anche suscitando le perplessità di critici e spettatori, disorientati da una sceneggiatura molto stratificata e a tratti sfuggente. In apparenza, in effetti, si tratta della classica spy story in cui un Protagonista (John David Washington), ex agente della Cia reclutato in un’organizzazione chiamata Tenet, deve sventare i piani di un folle oligarca russo (Kenneth Branagh), intenzionato a collezionare e usare pericolosi reattori nucleari; lo farà tramite l’aiuto di un informatore, Neil (Robert Pattinson), e la moglie ... Leggi su wired

