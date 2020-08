Alberto Matano parla della lite con Lorella Cuccarini (Di venerdì 28 agosto 2020) Alberto Matano ha confermato di aver avuto una lite con Lorella Cuccarini a “La Vita in Diretta”. Ma si difende e replica alle accuse che sono state fatte contro di lui. Alberto Matano di recente ha raccontato di quando ha ricevuto la lettere di Lorella Cuccarini. Dove oltre a dare il suo addio a”La Vita in Diretta”, la conduttrice lo accusava di essere un maschilista! Un duro colpo per il giornalista cheArticolo completo: dal blog SoloDonna Leggi su solodonna

_Alessio_88 : Alberto Matano da mezzo Busto del Tg1 a capo assoluto della RAI in meno di un anno dove caccia addirittura capostru… - zazoomblog : Alberto Matano replica per la prima volta alle accuse di Lorella Cuccarini “io incredulo” - #Alberto #Matano… - infoitcultura : Alberto Matano sulle accuse di Lorella Cuccarini: “Ero incredulo, credo sia stato uno sfogo” - infoitcultura : Alberto Matano spara a zero su Cuccarini e Diaco: ecco la mia verità - infoitcultura : La Vita in Diretta, torna Alberto Matano che afferma: “Non sarà da solo” -