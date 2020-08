Age of Empires III Definitive Edition: trailer e dettagli (Di venerdì 28 agosto 2020) Age of Empires III ritorna sulle piattaforme da gioco con nuove texture, risoluzione in 4K, nuove modalità di gioco e tanto altro! Age of Empires III – Definitive Edition In passato abbiamo visto il ritorno di Age of Empires I e Age of Empires II grazie alle nuove Definitive Edition. Durante l’evento Gamescom2020 fa la sua comparsa Age of Empires III che infiamma l’animo dei fan della saga. La Definite Edition porterà la definizione in Ultra HD grazie alla Risoluzione in 4K e al restyle delle vecchie texture. Oltre al gameplay rinnovato saranno presenti dei contenuti originali per dare nuova energia alla categoria dei giochi di strategia in tempo reale. Un punto forte della nuova edizione ... Leggi su windowsinsiders

