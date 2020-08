Uomini e Donne, Jonas Berami e Rama Lila si rivedono: “Troppo speciale” (Di giovedì 27 agosto 2020) Jonas Berami e Rama Lila Giustini si rivedono dopo tantissimo tempo! Hanno formato una delle coppie più amate e seguite di Uomini e Donne. Era il 2015 quando l’interprete di Juan Castaneda de Il Segreto approdava nel programma di Maria De Filippi per trovare l’amore. Seduto sul trono notò immediatamente la bellezza e la simpatia … L'articolo Uomini e Donne, Jonas Berami e Rama Lila si rivedono: “Troppo speciale” proviene da Gossip e Tv. Leggi su gossipetv

