Uomini e Donne, Gemma Galgani nasconde un segreto: le prime parole della dama (Di giovedì 27 agosto 2020) Manca poco alla ripartenza di Uomini e Donne che secondo alcuni rumors e in conseguenza anche delle direttive Coronavirus subirà dei cambiamenti radicali. Quello che di certo non sarà diverso è la presenza soprattutto di alcuni personaggi che ormai sono parte consolidata del programma. Leader del trono over è sempre Gemma Galgani che ha trascorso un’estate in sordina, lontano anche dai social a parte qualche apparizione, ma soprattutto lontana dal gossip che l’avrebbe voluta molto vicina al giovane cavaliere Nicola Vivarelli. Ricordiamo che l’ufficiale di marina prima della chiusura aveva manifestato il suo reale, anche se non creduto, interesse per la dama che inizialmente gli ha dato credito per poi non rispondere più alle sue ... Leggi su quotidianpost

