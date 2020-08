TikTok, Walmart e Microsoft pronte a fare un'offerta (Di giovedì 27 agosto 2020) New York, 27 agosto 2020 - Walmart e Microsof t pronte a fare un'offerta per TikTok. "Siamo fiduciosi che una partnership Walmart e Microsoft soddisferà entrambe le aspettative degli utenti di TikTok ... Leggi su quotidiano

LucioPerotta : RT @FedericoSantori: Signori, tra qualche ora ad annunciare l'acquisto di #TikTok tra Usa, Canada, Australia e Nuova Zelanda potrebbero ess… - QuotidianPost : Walmart è in collaborazione con Microsoft per acquisire TikTok - FedericoSantori : Signori, tra qualche ora ad annunciare l'acquisto di #TikTok tra Usa, Canada, Australia e Nuova Zelanda potrebbero… - codeghino10 : RT @reuters_italia: Walmart si allea con Microsoft per offerta TikTok - CretellaRoberta : TikTok: verso vendita in 48 ore a 20-30 miliardi: Walmart si allea con Microsoft per TikTok,+3% in Borsa. Il CEO Ke… -