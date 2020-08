Tenet, il cinema rompicampo di Nolan è visivamente meraviglioso, ma distante (Di giovedì 27 agosto 2020) Tenet ha già compiuto il prodigio che tutti attendevano. Il blockbuster d’autore da 200 milioni di dollari, uscito il 26 agosto in quasi 800 copie, al suo primo giorno ha totalizzato, secondo i dati Cinetel, oltre 57mila spettatori, per una cifra di poco superiore ai 400mila euro. È vero che lo scorso anno nello stesso periodo in testa al botteghino c’era Il Re Leone che macinava quotidianamente cifre milionarie, ma in un mercato letteralmente dissolto dall’emergenza Covid-19, il segno impresso da Tenet possiede del miracoloso e ha un sapore incoraggiante per tutta la filiera. E di questo non si può che ringraziare l’amore per il cinema di Nolan che, pur costretto a rinviare l’uscita del film, ha insistito perché avvenisse il prima possibile. Più ... Leggi su optimagazine

